17 вересня віряни вшановують пам'ять святої Софії та її дочок: Віри, Надії й Любові. Вони були ранньохристиянськими мученицями, які жили в II столітті в Римській імперії.

У цей день наші предки плакали, бо вірили, що так приваблять щастя у життя. Про заборони та інші свята 17 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на вересень 2025

День мучениць Віри, Надії, Любові й матері їх Софії

В ІІ столітті в Римі жила вдова Софія разом з трьома доньками. Жінка назвала своїх дітей на честь найважливіших чеснот, якими має володіти християнин – Віра, Надія та Любов. Ще з раннього віку дівчата виховувалися в любові до Бога. Втім, у ті часи римський імператор Адріан проводив жорстоку політику переслідування християн. Дізнавшись про віросповідання сестер, правитель наказав негайно привести їх на суд. Там Адріан намагався переконати дівчат зректися Спасителя та почати поклонятися ідолам. Однак сестри відмовилися це робити, тому постраждали, а згодом померли. Софія не змогла змиритися зі смертю доньок, тому відійшла у вічність через три дні після втрати.

Що не можна робити?

Не слід пліткувати, лихословити та конфліктувати.

Не рекомендується займатися хатніми справами, бо тоді привабите нещастя в родину.

Не варто важко працювати.

Не можна займатися рукоділлям вдома, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Що ще відзначають?