З Водохрещем Христовим 2025: найгарніші картинки-привітання зі святом

За новим стилем Водохреще відсвяткували 6 січня, однак за старим стилем це свято припадає на 19 січня. У цей день люди традиційно йдуть до церкви, освячують воду й купаються в ополонках.

Свято пов'язане з подією хрещення Ісуса Христа у річці Йордані. У 30-річному віці Спаситель вирішив це зробити. Обряд хрещення здійснив Іван Предтеча, якого згодом почали називати Іваном Хрестителем.

За біблійними переказами, тоді на землю зійшов Святий Дух в образі голуба. Водночас з неба почувся голос, який сказав, що Ісус Христос – Син Божий. Саме тому Водохреще ще називають Богоявленням, розповідає 24 Канал.

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З нагоди свята наша редакція підготувала теплі привітання з Хрещенням Господнім у картинках. Надішліть їх своїм рідним і близьким, яким хочете подарувати гарний настрій й побажати всього найкращого.

Привітання з Водохрещем 2025: картинки й листівки

Привітання з Водохрещем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Водохрещем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Водохрещем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Водохрещем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Водохрещем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Водохрещем 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Водохрещем 2025 / Колаж LifeStyle24

Зберігайте святкові листівки та привітайте друзів і знайомих. З Водохрещем!