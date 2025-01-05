За допомогою віршів люди бажають один одному добробуту, здоров'я та миру. Як правильно віншувати на Водохреще 2025 – розповідає 24 Канал.
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Як віншувати на Водохреще
Свято Водохреще неможливо уявити без привітань. У цей день, 6 січня, лунатимуть віншування з побажаннями гарного врожаю, міцного здоров'я та сімейного щастя. На Хрещення Господнє заведено вітатися так: "Христос хрещається!" і відповідати: "У річці Йордані!".
Ці слова прославляють велику релігійну подію, яка пов'язана з хрещенням Ісуса Христа в річці Йордані. Усі привітання переважно супроводжуються згадкою освяченої води, яка символізує очищення душі.
Як віншувати на Водохреще / Фото Pinterest
Віншування на Водохреще 2025
Там на річці на Йордані
Там Господь Христос хрестився,
З рук хрестителя Івана
У святій водичці вмився.
Розійшлися Апостоли
Ген за гори, ген за води,
Голосили Боже слово
І хрестили всі народи...
Де є віра в Боже слово,
Де любов є до Вітчизни –
Всіх Йордан – вода обновить,
Всіх Йордан – вода очистить!
***
Вже надходить Святий вечір, щаслива година,
Нехай в щасті проживає вся ваша родина.
Нехай в щасті проживає і горя не знає,
Кожна наша щедрівниця вам того бажає!
***
Дуже рано тої ночі зорі засіяли,
Як ангели над водою пісню заспівали.
Той, хто в яслах народився, зійде він на воду,
Він принесе щастя, долю для всього народу.
Він принесе в кожну хату, де хор заспіває,
Щастя, долю для народу, Христос ся Хрищає!
***
Віншую вам нині, нинішнім днем
Зі святим Йорданом!
Щоби вам святий Йордань не прийшов до скрутку,
Не приніс жадного смутку.
Дай вам, Боже, щастя, як на дереві листя,
Піску в морі, бувайте здорові!
***
Хай в вашій оселі радість панує,
Христос Охрестився, мир світу дарує,
Щоб мали ви міцне здоров'я,
Щоб сповнилися мудрості та сил,
Щоб кожен день уже сьогодні,
Лиш тільки радість приносив!
***
Дай, Боже, що ми сказали,
Аби й так стало і вам, і нам,
І цьому щасливому двору,
І всьому миру Господньому!
Хай вам святиться, веселиться
Святая йорданська водиця.
Як нині й в рік, і від року в рік,
І на цілий вік!
Христос хрещається!
***
З Йорданською святою водою!
Щоб Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну.
Щоб гості з'їхались бажані.
Христос хрестився у Йордані!