За допомогою віршів люди бажають один одному добробуту, здоров'я та миру. Як правильно віншувати на Водохреще 2025 – розповідає 24 Канал.

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Як віншувати на Водохреще

Свято Водохреще неможливо уявити без привітань. У цей день, 6 січня, лунатимуть віншування з побажаннями гарного врожаю, міцного здоров'я та сімейного щастя. На Хрещення Господнє заведено вітатися так: "Христос хрещається!" і відповідати: "У річці Йордані!".

Ці слова прославляють велику релігійну подію, яка пов'язана з хрещенням Ісуса Христа в річці Йордані. Усі привітання переважно супроводжуються згадкою освяченої води, яка символізує очищення душі.

Як віншувати на Водохреще / Фото Pinterest

Віншування на Водохреще 2025

Там на річці на Йордані

Там Господь Христос хрестився,

З рук хрестителя Івана

У святій водичці вмився.

Розійшлися Апостоли

Ген за гори, ген за води,

Голосили Боже слово

І хрестили всі народи...

Де є віра в Боже слово,

Де любов є до Вітчизни –

Всіх Йордан – вода обновить,

Всіх Йордан – вода очистить!

***

Вже надходить Святий вечір, щаслива година,

Нехай в щасті проживає вся ваша родина.

Нехай в щасті проживає і горя не знає,

Кожна наша щедрівниця вам того бажає!

***

Дуже рано тої ночі зорі засіяли,

Як ангели над водою пісню заспівали.

Той, хто в яслах народився, зійде він на воду,

Він принесе щастя, долю для всього народу.

Він принесе в кожну хату, де хор заспіває,

Щастя, долю для народу, Христос ся Хрищає!

***

Віншую вам нині, нинішнім днем

Зі святим Йорданом!

Щоби вам святий Йордань не прийшов до скрутку,

Не приніс жадного смутку.

Дай вам, Боже, щастя, як на дереві листя,

Піску в морі, бувайте здорові!

***

Хай в вашій оселі радість панує,

Христос Охрестився, мир світу дарує,

Щоб мали ви міцне здоров'я,

Щоб сповнилися мудрості та сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

***

Дай, Боже, що ми сказали,

Аби й так стало і вам, і нам,

І цьому щасливому двору,

І всьому миру Господньому!

Хай вам святиться, веселиться

Святая йорданська водиця.

Як нині й в рік, і від року в рік,

І на цілий вік!

Христос хрещається!

***

З Йорданською святою водою!

Щоб Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну.

Щоб гості з'їхались бажані.

Христос хрестився у Йордані!