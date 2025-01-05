Головною традицією свята є освячення води, яку варто зберігати протягом року. Про звичаї Хрещення Господнього – розповідає 24 Канал.

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Історія Водохреща

Обряд хрещення Ісуса на річці Йордані здійснив Іван Хреститель. За переказами, у 30-річному віці Христос проявив себе людям як Спаситель. Коли Він вийшов на берег, то з небес почувся голос Господа. Той назвав Христа своїм Сином. Тоді на землю зійшов Святий Дух в образі голуба. Віряни вважають, що саме в той день Бог з'явився у трьох іпостасях.

До вересня 2023 року українці святкували Водохреще 19 січня. Однак Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змінилися – вони змістилися на 13 днів назад. Це стосується і Водохреща, яке тепер відзначають щорічно 6 січня.

Водохреще 2025 / Фото Pinterest

Традиції Водохреща

Напередодні свята українці дотримуються суворого одноденного посту. Так, громадяни обмежують себе в їжі, не вживаючи молочні та м'ясні продукти. У цей день люди готують пісні страви, серед яких кутя, вареники та голубці. Після цього родини збираються за столом та відзначають Водохресний Святвечір. Зазвичай українці сідають вечеряти, коли на небі з'являється перша зоря.

Згодом люди вирушають до церкви, де проводиться літургія. Тоді починають святити воду, яку можна набрати з собою та забрати додому. Зберігати її треба у скляній посудині біля ікон. У народі вірять, що освячена вода має цілющі властивості. Втім, святити воду можна також і на Водохреще.

6 січня у водоймах роблять ополонки у формі хреста. Священники освячують воду у річках і озерах, після чого дозволяється купатися. Так, люди занурюються у водойму, перебувають там кілька секунд та обов'язково хрестяться. Після цього українці нерідко набирають освячену воду у річках, а потім зберігають її протягом року.

Крім цього, на Водохреще віряни відвідують Божу службу у церквах.