Напередодні великого свята українці дотримуються суворого посту. Господині готують різноманітні святкові страви, серед яких кутя, вареники та узвар. Зазвичай родини збираються за столом та проводять час з близькими.

Після закінчення вечері розпочинається цікавий обряд, який називається "вигнання куті". У цей момент діти вибігають на вулицю, беруть палиці й промовляють: "Тікай, кутя, із покуття, а узвар – іди на базар. Паляниці, залишайтеся на полиці, а дідух – на теплий дух, щоб покинути кожух", розповідає 24 Канал.

З нагоди Водохресного Святого вечора наша редакція підготувала красиві картинки-привітання. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб не витрачати потім час. Надішліть їх своїм рідним і друзям, яким хочете подарувати чудовий настрій у це світлий день.

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Привітання з Водохресним Святвечором 2025: картинки й листівки

Привітання з Водохресним Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Водохресним Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Водохресним Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Водохресним Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Водохресним Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Водохресним Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Водохресним Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Водохресним Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24

Проведіть це гарне свято в сімейному колі та не забудьте привітати близьких з Водохресним Святвечором!