У Водохресний Святвечір віряни чекають на появу першої зорі та займаються приготуванням святкових страв. Про традиції другого Святого вечора – розповідає 24 Канал.

Не пропустіть Водохресний Святвечір 2025: головні заборони, яких слід дотримуватися

Традиції Водохресного Святвечора

У цей день традиційно відбуваються богослужіння у церквах, які відвідують віряни. Зазвичай християни моляться Господу за здоров'я, добробут й мир.

Напередодні Водохреща, після літургії, здійснюється освячення води у храмах. Після цього віряни беруть її з собою додому та п'ють натщесерце протягом року. Цю воду варто тримати біля ікон.

Протягом дня українці дотримуються суворого посту. Так, християнам заборонено вживати продукти тваринного походження, зокрема м'ясо, яйця та молоко. Піст триває день і завершується тоді, коли на небі з'являється перша зоря. Господині готують різноманітні страви, кількість яких складає переважно від 7 до 9 штук. Серед них мають бути: кутя, вареники, голубці, борщ, каша, риба та узвар.

Водохресний Святвечір 2025 / Фото Pinterest

Потім родини збираються за святковим столом та проводять час з близькими. Після закінчення вечері розпочинається цікавий обряд, який називається "вигнання куті". У цей момент діти вибігають на вулицю, беруть палиці й промовляють: "Тікай, кутя, із покуття, а узвар – іди на базар. Паляниці, залишайтеся на полиці, а дідух – на теплий дух, щоб покинути кожух". Так, маленькі українці прощаються з зимою та кличуть весну.

Крім цього, ввечері люди в деяких регіонах України спалюють Дідуха – різдвяний атрибут з колосків. Він вважається символом українського Різдва. Обряд спалення Дідуха символізує завершення зимового циклу та підготовку до нового.

Що не можна робити

У Водохресний Святвечір не можна сваритися та сперечатися, щоб не зіпсувати стосунки з рідними й близькими на весь рік. Крім цього, не рекомендується подорожувати, бо існує високий ризик накликати невдачі. У цей день також не слід влаштовувати гучні святкування, натомість проведіть Святвечір у сімейному колі за молитвою. До того ж не варто вживати алкоголь і переїдати, оскільки триває піст.