У цей день заведено дотримуватися одноденного посту. Так, вірянам заборонено вживати молочні та м'ясні продукти. Що не можна робити у Водохресний Святвечір – розповідає 24 Канал.

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Що не можна робити у Водохресний Святвечір

На Водохресний Святвечір наші предки дотримувалися певних заборон, щоб не накликати біди. У цей день не рекомендується влаштовувати гучні святкування, бо Голодна Кутя – це час, який варто провести у сімейному колі за молитвою. Також не слід вживати алкоголь і переїдати, оскільки триває піст. Лише після появи на небі першої зорі дозволяється сісти за святковий стіл.

Водночас не можна плакати або сумувати, адже це може принести невдачу і смуток на весь рік. Крім цього, не варто займатися хатніми справами, зокрема пранням і прибиранням. У народі вірили, що такі дії могли осквернити воду, яка набуває особливого значення напередодні Водохреща.

До того ж сьогодні не рекомендується сваритися та сперечатися, щоб не зіпсувати стосунки з рідними й близькими на весь рік. У Водохресний Святвечір не можна вирушати в далекі подорожі, бо існує високий ризик накликати невдачі.

Також у цей день не слід відмовляти в допомозі бідним й нужденним, щоб не привабити матеріальні труднощі в родину.

Водохресний Святвечір 2025 / Фото Pinterest

Що можна робити на Водохресний Святвечір

У другий Святвечір люди відвідують Божу службу в церквах та багато моляться. Традиційно люди готують пісні страви, серед яких обов'язково має бути кутя, та накривають святковий стіл.

Українці починають їсти лише тоді, коли на небі засяє перша зоря. Господар будинку може також окропити оселю свяченою водою, щоб захистити помешкання від злих духів.