У цей день наші предки дотримувалися суворого посту та ворожили на свою долю. Про заборони й прикмети 5 січня – розповідає 24 Канал.

Не пропустіть Календар релігійних свят на січень 2025 року: що відзначатимуть українці

Водохресний Святвечір

Протягом дня віряни дотримуються посту та не вживають молочні та м'ясні продукти. Християни можуть почати їсти тільки після того, як на небі засяє перша зоря. Традиційно люди готують пісні страви, кількість яких має бути непарною. Під час вечері українці їдять кутю, вареники, голубці, кашу та борщ.

Крім цього, у Водохресний Святвечір заведено освячувати воду. Втім, це можна також зробити й на Водохреще. У народі вірять, що така вода має цілющі властивості. Її можна пити протягом року натщесерце. Цю воду варто зберігати в скляній посудині біля ікон.

Що не можна робити

Не варто займатися хатніми справами, зокрема пранням і прибиранням, бо тоді позбудетеся сімейного щастя.

Не рекомендується впускати в оселю незнайомців.

Не слід вживати їжу тваринного походження.

Не можна лихословити, пліткувати та заздрити.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде сніг, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо вранці побачите іній на деревах, то буде рясний врожай ягід.

Якщо здійметься сильна хуртовина, то в наступному році буде хороший врожай.

Якщо на небі погано видно зорі, то цьогоріч не варто очікувати гарний врожай грибів.

Що ще відзначають

Міжнародний розвантажувальний день. Його щорічно відзначають 5 січня. Цю дату обрали невипадково, бо після новорічних і різдвяних свят люди часто переїдають. Тому важливо в цей день дотримуватися обмежень у харчуванні, щоб уникнути небажаних наслідків для здоров'я.