В Крещенский Святвечер верующие ждут появления первой зари и занимаются приготовлением праздничных блюд. О традициях второго Святого вечера – рассказывает 24 Канал.

Не пропустите Крещенский Святвечер 2025: главные запреты, которых следует придерживаться

Традиции Крещенского Святвечера

В этот день традиционно проходят богослужения в церквях, которые посещают верующие. Обычно христиане молятся Господу за здоровье, благополучие и мир.

Накануне Крещения, после литургии, осуществляется освящение воды в храмах. После этого верующие берут ее с собой домой и пьют натощак в течение года. Эту воду стоит держать возле икон.

В течение дня украинцы придерживаются строгого поста. Так, христианам запрещено употреблять продукты животного происхождения, в частности мясо, яйца и молоко. Пост длится день и завершается тогда, когда на небе появляется первая звезда. Хозяйки готовят разнообразные блюда, количество которых составляет преимущественно от 7 до 9 штук. Среди них должны быть: кутья, вареники, голубцы, борщ, каша, рыба и узвар.

Крещенский Святвечер 2025 / Фото Pinterest

Затем семьи собираются за праздничным столом и проводят время с близкими. После окончания ужина начинается интересный обряд, который называется "изгнание кутьи". В этот момент дети выбегают на улицу, берут палки и говорят: "Убегай, кутья, с покутья, а узвар – иди на базар. Паляницы, оставайтесь на полке, а дидух – на теплый дух, чтобы покинуть кожух". Так, маленькие украинцы прощаются с зимой и зовут весну.

Кроме этого, вечером люди в некоторых регионах Украины сжигают Дидуха – рождественский атрибут из колосков. Он считается символом украинского Рождества. Обряд сожжения Дидуха символизирует завершение зимнего цикла и подготовку к новому.

Что нельзя делать

В Крещенский Святвечер нельзя ссориться и спорить, чтобы не испортить отношения с родными и близкими на весь год. Кроме этого, не рекомендуется путешествовать, потому что существует высокий риск навлечь неудачи. В этот день также не следует устраивать громкие празднования, вместо этого проведите Святвечер в семейном кругу за молитвой. К тому же не стоит употреблять алкоголь и переедать, поскольку продолжается пост.