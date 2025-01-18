Накануне большого праздника украинцы придерживаются строгого поста. Хозяйки готовят разнообразные праздничные блюда, среди которых кутья, вареники и узвар. Обычно семьи собираются за столом и проводят время с близкими.

После окончания ужина начинается интересный обряд, который называется "изгнание кутьи". В этот момент дети выбегают на улицу, берут палки и говорят: "Убегай, кутья, с покутья, а узвар – иди на базар. Паляницы, оставайтесь на полке, а дидух – на теплый дух, чтобы покинуть кожух", рассказывает 24 Канал.

По случаю Крещенского Святого вечера наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления. Сохраните их себе заранее, чтобы не тратить потом время. Отправьте их своим родным и друзьям, которым хотите подарить отличное настроение в этот светлый день.

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Поздравления с Крещенским Святвечером 2025: картинки и открытки

Поздравления с Крещенским Святвечером 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Крещенским Святвечером 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Крещенским Святвечером 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Крещенским Святвечером 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Крещенским Святвечером 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Крещенским Святвечером 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Крещенским Святвечером 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Крещенским Святвечером 2025 / Коллаж LifeStyle24

Проведите этот хороший праздник в семейном кругу и не забудьте поздравить близких с Крещенским Святвечером!