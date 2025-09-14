14 вересня віряни відзначають Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. Це велике свято, коли вшановується Хрест, на якому був розіп'ятий Ісус Христос.

У цей день наші предки намагалися не займатися важкою роботою. Редакція LifeStyle24 напередодні поспілкувалася з отцем Василем Левченком, священником Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ, про історію, традиції та значення Животворного Хреста Господнього. Детальніше про це – дізнавайтеся більше в нашому матеріалі.

Воздвиження Чесного Хреста Господнього: яка історія свята?

Свято Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього має глибоке історичне коріння. Священник ПЦУ Василь Левченко зазначив, що існує кілька версій того, як було знайдено Хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа. За словами отця, після страти Спасителя знаряддя смерті було сховане, і лише на початку IV століття, коли за імператора Костянтина Великого християн перестали переслідувати, з'явилася можливість його пошуків.

Вважається, що Хрест знайшла у 325-326 роках матір імператора – свята цариця Олені. Священник наголошує, що це цілком можливо, адже ревна віра, підкріплена можливістю організувати масштабні розкопки, могла привести її до успіху.

За переданням, під час розкопок на місці язичницького храму Венери, зведеного на можливій Голгофі, було знайдено три хрести – Христовий і хрести двох розбійників. Як зазначив отець Василь, визначити істинний Хрест вдалося завдяки диву. Так, за однією версією, від нього зцілилася хвора жінка, а за іншою – воскрес померлий чоловік.

Саме тоді, підкреслив священник, відбулося знаменне дійство: єрусалимський єпископ Макарій підняв Хрест високо над людьми, щоб всі могли побачити святиню та вклонитися їй. Власне від цього піднесення й походить назва свята – Воздвиження.

Воздвиження Хреста Господнього / Фото Pinterest

Яке значення має Хрест для вірян?

Ще апостол Павло у своїх посланнях наголошував на особливому значенні Хреста Господнього. За словами отця Василя, учень Христа говорив, що для християн святиня – насамперед символ Божої сили. Адже, як сказано у Святому Письмі: "Слово про хрест є безумством для тих, хто гине, а для нас, які спасаємося, це – Божа сила" (1 Кор. 1:18).

"Сила Божа" полягає у тому, що ми віримо в того Бога, Який не блискавки пускає по людях, як по мурахах, Який не спить на перині, забувши про проблеми людини, а Який сходить на землю, виправляє помилку своїх дітей, проживає все життя свого ж творіння від народження до смерті, але смерті не звичайної, а найжахливішої в тортурах,

– зауважив священник ПЦУ Василь Левченко.

Саме момент Ісусової смерті на Хресті та Його зішестя в пекло, як зауважив отець, став переломним. Тоді було розірване гріховне коло, з якого людина сама не могла вийти. Христос Своїм світлом зруйнував владу Диявола й визволив праведників із темряви.

За словами священника ПЦУ, ці істини особливо відчутні у часі війни, яка щодня забирає життя невинних людей, калічить тіла і душі, залишає на самоті тисячі сиріт і вдів. Величезний біль, що оточує нас, породжує справедливе питання: "Де ж Бог у цій трагедії?". І саме тут, наголошує отець Василь, нам допомагає пам'ять про Хрест Господній. Ісус Христос сам пройшов шлях страждань і зради, відчув біль і смерть. Тому Він близький кожному, хто переживає горе.

Отець Василь підкреслив, що у стражданні віряни не залишаються наодинці. Християни йдуть поруч із Христом, Який здатен провести через випробування до слави воскресіння. Тож вшанування Хреста – нагадування про безмежну любов Бога, про Його присутність у житті вірян та про те, що терпіння, поєднане з вірою, веде до майбутньої перемоги і слави.

Які традиції свята Воздвиження Чесного Хреста Господнього?