Із Всесвітнім днем рибальства 2025: щирі привітання у картинках і прозі
- Всесвітній день рибальства відзначається 27 червня, метою якого є привернення уваги суспільства до сталого використання рибних ресурсів і захисту водних екосистем.
- Редакція підготувала привітання у картинках і прозі, щоб відзначити це свято і побажати рибалкам успіху, радості та гарного улову.
27 червня відзначають Всесвітній день рибальства. Ідея цього свята виникла на Міжнародній конференції з регулювання і розвитку рибальства у Римі, у липні 1984 року.
А вже з наступного року його почали щорічно святкувати у багатьох країнах світу. Що цікаво, головна мета свята – привернути увагу суспільства до сталого використання рибних ресурсів та захисту водних екосистем, пише LifeStyle24.
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З нагоди свята наша редакція підготувала теплі привітання у картинках і прозі. Не забудьте надіслати їх своїм рідним і близьким, які захоплюються рибальством.
Привітання зі Всесвітнім днем рибальства 2025: картинки й проза
Бажаю тобі у Всесвітній день рибальства, щоб на твій гачок ловилася не тільки рибка, а й маса інших речей: щастя, успіх, любов, радість, здоров'я, настрій, позитив і багато-багато всього найприємнішого!
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Вітаємо з Днем рибальства всіх любителів і професіоналів цього чудового заняття. Бажаємо вдалого кльову, позитивного настрою, дружньої компанії товаришів, здоров'я та успіху!
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Нехай буде чудовим кльов у будь-яку погоду і в будь-якому місці! Нехай улов не має значення, а рибальство буде в задоволення і відпочинком для душі й тіла!
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Бажаю тобі рясного улову, міцних вудок і надійних спінінгів! Нехай кожна твоя вилазка на водойму завершується повними відром та задоволеним серцем справжнього рибалки.
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Бажаю тобі піймати рибку своєї мрії! Нехай твої лунки ніколи не пустують, а улов буде таким, що аж очі розбігаються. Міцного тобі здоров'я, терпіння та вдалого клювання!
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З Днем рибальства! Бажаю тобі завжди залишатися вірним своєму хобі та проводити якомога більше часу на улюблених водоймах. Нехай кожна твоя вилазка на природу приносить повні відра трофеїв та море задоволення!
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Хай кожна твоя риболовля буде тільки в радість, хай кожна риба, яку ти піймаєш, буде для тебе смачною і хай твоє хобі приносить тобі відпочинок як моральний, так і фізичний. З Днем рибальства!
Зауважимо, що наша редакція вже писала про міжнародні й професійні свята червня 2025 року.