А вже з наступного року його почали щорічно святкувати у багатьох країнах світу. Що цікаво, головна мета свята – привернути увагу суспільства до сталого використання рибних ресурсів та захисту водних екосистем, пише LifeStyle24.

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З нагоди свята наша редакція підготувала теплі привітання у картинках і прозі. Не забудьте надіслати їх своїм рідним і близьким, які захоплюються рибальством.

Привітання зі Всесвітнім днем рибальства 2025: картинки й проза

Бажаю тобі у Всесвітній день рибальства, щоб на твій гачок ловилася не тільки рибка, а й маса інших речей: щастя, успіх, любов, радість, здоров'я, настрій, позитив і багато-багато всього найприємнішого!

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Вітаємо з Днем рибальства всіх любителів і професіоналів цього чудового заняття. Бажаємо вдалого кльову, позитивного настрою, дружньої компанії товаришів, здоров'я та успіху!

Привітання з Всесвітнім днем рибальства 2025 / Колаж LifeStyle24

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Нехай буде чудовим кльов у будь-яку погоду і в будь-якому місці! Нехай улов не має значення, а рибальство буде в задоволення і відпочинком для душі й тіла!

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Бажаю тобі рясного улову, міцних вудок і надійних спінінгів! Нехай кожна твоя вилазка на водойму завершується повними відром та задоволеним серцем справжнього рибалки.

Привітання з Всесвітнім днем рибальства 2025 / Колаж LifeStyle24

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Бажаю тобі піймати рибку своєї мрії! Нехай твої лунки ніколи не пустують, а улов буде таким, що аж очі розбігаються. Міцного тобі здоров'я, терпіння та вдалого клювання!

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З Днем рибальства! Бажаю тобі завжди залишатися вірним своєму хобі та проводити якомога більше часу на улюблених водоймах. Нехай кожна твоя вилазка на природу приносить повні відра трофеїв та море задоволення!

Привітання з Всесвітнім днем рибальства 2025 / Колаж LifeStyle24

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Хай кожна твоя риболовля буде тільки в радість, хай кожна риба, яку ти піймаєш, буде для тебе смачною і хай твоє хобі приносить тобі відпочинок як моральний, так і фізичний. З Днем рибальства!

Зауважимо, що наша редакція вже писала про міжнародні й професійні свята червня 2025 року.