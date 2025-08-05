Цьогоріч Яблучний Спас припадає на 6 серпня за новоюліанським календарем. Напередодні Преображення Господнього господарі й господині з особливою увагою готують святковий кошик.

Однак існує перелік продуктів, які категорично не можна туди класти. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна класти в кошик на Яблучний Спас 2025?

Згідно з церковними правилами, вірянам не можна освячувати алкогольні напої. Річ у тім, що горілка, пиво та подібні продукти не мають жодного духовного значення та не відповідають суті свята. Тому їх присутність у святковому кошику вважається недоречною.

Також не слід приносити до церкви тютюнові вироби, зокрема цигарки, люльки чи інші засоби для паління. Вони також не мають жодного зв'язку з Яблучним Спасом і суперечать християнському уявленню про чистоту тіла та душі.

Крім того, важливо пам'ятати, що свято припадає на період Успенського посту, під час якого діють певні харчові обмеження. Саме тому християнам категорично не можна освячувати м'ясні та молочні продукти. Це також стосується випічки, приготованої на яйцях чи з додаванням вершкового масла.

Водночас не варто класти до кошика гроші, прикраси, ножі чи інші матеріальні цінності.

Прикраси / Фото Freepik

Що треба покласти в кошик на Яблучний Спас 2025?

Головне місце у спасівському кошику займають яблука з нового врожаю. Саме вони символізують оновлення та чистоту душі.

Також до кошика варто додати й інші фрукти, які вже дозріли до початку серпня. Наприклад, груші, сливи, виноград та персики.

У багатьох регіонах України заведено також освячувати мед, який залишився з Медового Спаса та сіль з коренем хрону, що з давніх-давен вважаються оберегами й цілющими дарами природи.

Крім цього, в кошик слід покласти мак і лікарські квіти.