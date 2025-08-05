Однако существует перечень продуктов, которые категорически нельзя туда класть. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя класть в корзину на Яблочный Спас 2025?

Согласно церковным правилам, верующим нельзя освящать алкогольные напитки. Дело в том, что водка, пиво и подобные продукты не имеют никакого духовного значения и не соответствуют сути праздника. Поэтому их присутствие в праздничной корзине считается неуместным.

Также не следует приносить в церковь табачные изделия, в частности сигареты, трубки или другие средства для курения. Они также не имеют никакой связи с Яблочным Спасом и противоречат христианскому представлению о чистоте тела и души.

Кроме того, важно помнить, что праздник приходится на период Успенского поста, во время которого действуют определенные пищевые ограничения. Именно поэтому христианам категорически нельзя освящать мясные и молочные продукты. Это также касается выпечки, приготовленной на яйцах или с добавлением сливочного масла.

В то же время не стоит класть в корзину деньги, украшения, ножи или другие материальные ценности.

Украшения / Фото Freepik

Что надо положить в корзину на Яблочный Спас 2025?

Главное место в спасовской корзине занимают яблоки из нового урожая. Именно они символизируют обновление и чистоту души.

Также в корзину стоит добавить и другие фрукты, которые уже созрели к началу августа. Например, груши, сливы, виноград и персики.

Во многих регионах Украины принято также освящать мед, который остался с Медового Спаса и соль с корнем хрена, что с давних времен считаются оберегами и целебными дарами природы.

Кроме этого, в корзину следует положить мак и лекарственные цветы.