Этот день также называют Преображением Господним и он имеет особое значение для украинцев. По традиции именно на Яблочный Спас впервые освящают плоды нового урожая, в частности яблоки, рассказывает LifeStyle24. О том, что стоит положить в корзину для освящения – читайте далее в материале.

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Что положить в корзину на Яблочный Спас 2025?

Главное место в спасовской корзине занимают яблоки из нового урожая. Именно они символизируют обновление и чистоту души. Считается, что первое освященное яблоко надо съесть, проговаривая молитву. И тогда год будет счастливым и урожайным.

Также в корзину стоит добавить и другие фрукты, которые уже созрели к началу августа. Например, груши, сливы, виноград и персики. Во многих регионах Украины принято также освящать также освящать мед, который остался с Медового Спаса и соль с корнем хрена, что издавна считаются оберегами и целебными дарами природы.

Кроме этого, в корзину следует положить мак и лекарственные цветы. Что интересно, их на Маковея добавляют в праздничный букет, а на Яблочный Спас они служат защитой для дома. После завершения праздника веночки из сухих трав и цветов, освященных в церкви, хранят весь год возле икон.

К тому же в корзину обязательно кладут выпечку с яблоками. В частности, различные пироги, рулеты и шарлотки.

Что положить в корзину на Яблочный Спас 2025 / Фото Pinterest

Что нельзя класть в корзину на Яблочный Спас 2025?

По церковным правилам, не разрешается освящать любой алкоголь. Так, водка, пиво и другие напитки не имеют никакого сакрального значения и считаются неуместными в этот праздник.

В то же время христианам запрещено приносить в церковь табачные изделия, в частности сигареты и трубки. Дело в том, что они никоим образом не связаны с Яблочным Спасом и противоречат идее чистоты тела и души.

Стоит отметить, что среди продуктов в корзине не должны быть материальные ценности, среди которых деньги, украшения, ножи и другие вещи.