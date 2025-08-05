Цей день також називають Преображенням Господнім і він має особливе значення для українців. За традицією саме на Яблучний Спас вперше освячують плоди нового врожаю, зокрема яблука, розповідає LifeStyle24. Про те, що варто покласти у кошик для освячення – читайте далі в матеріалі.

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Що покласти у кошик на Яблучний Спас 2025?

Головне місце у спасівському кошику займають яблука з нового врожаю. Саме вони символізують оновлення та чистоту душі. Вважається, що перше освячене яблуко треба з'їсти, промовляючи молитву. І тоді рік буде щасливим і врожайним.

Також до кошика варто додати й інші фрукти, які вже дозріли до початку серпня. Наприклад, груші, сливи, виноград та персики. У багатьох регіонах України заведено також освячувати мед, який залишився з Медового Спаса та сіль з коренем хрону, що з давніх-давен вважаються оберегами й цілющими дарами природи.

Крім цього, в кошик слід покласти мак і лікарські квіти. Що цікаво, їх на Маковія додають до святкового букета, а на Яблучний Спас вони слугують захистом для оселі. Після завершення свята віночки з сухих трав і квітів, освячених у церкві, зберігають увесь рік біля ікон.

До того ж у кошик обов'язково кладуть випічку з яблуками. Зокрема, різні пироги, рулети та шарлотки.

Що покласти у кошик на Яблучний Спас 2025 / Фото Pinterest

Що не можна класти в кошик на Яблучний Спас 2025?

За церковними правилами, не дозволяється освячувати будь-який алкоголь. Так, горілка, пиво та інші напої не мають жодного сакрального значення та вважаються недоречними у це свято.

Водночас християнам заборонено приносити до церкви тютюнові вироби, зокрема цигарки та люльки. Річ у тім, що вони жодним чином не пов'язані з Яблучним Спасом та суперечать ідеї чистоти тіла й душі.

Варто зазначити, що серед продуктів у кошику не мають бути матеріальні цінності, серед яких гроші, прикраси, ножі та інші речі.