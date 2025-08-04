Обычно "маковейчики" окропляют святой водой именно в день Маковея, 1 августа. Вместе с букетами верующие приносят в храм мед, воду, мак и другие плоды лета. После освящения "маковейчики" ставят дома возле икон и хранят до весны, а иногда – даже до Благовещения. Считается, что такие букеты защищают дом от беды и болезней, а также приносят семье согласие и благополучие, пишет LifeStyle24.

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"Маковейчик": что он символизирует и какие цветы положить?

Главным символом этого букета считается мак. Его большие головки олицетворяют плодородие и одновременно имеют сакральное значение, ведь издавна считалось, что этот цветок оберегает от нечистой силы. Вместе с маком в букет вплетают другие полевые растения, в частности мяту, полынь, калину, подсолнечник, колоски овса, барвинок, бархатцы, любисток, донник, душицу, горечавки, васильки и календулу. Более того, туда даже иногда кладут груши, морковь или яблоки.

А для защиты от зла принято перевязывать этот букет красной лентой. Что интересно, количество цветов в маковейчике может быть разным, но, по древнему поверью, желательно вплести 17 различных растений. Тогда букет получит нужную силу и будет оберегать семью круглый год.

Важно отметить, что каждое растение в букете имеет свое значение. Среди них:

Маковые головки – плодородие.

Калина – девичья красота, любовь и нежность.

Подсолнух – вера, тепло и надежда.

Мята – спокойствие души и гармония в семье.

Полынь – защита от недугов и злых сил.

Колоски овса – богатство, урожай и стабильность.

Бархатцы, календула, рута – здоровье и защита от болезней.

Любисток, васильки – красота, любовь и согласие.

Как сделать "маковейчик"?: подборка интересных идей

Букет "маковейчик" / Фото Pinterest

Букет "маковейчик" / Фото Pinterest

Букет "маковейчик" / Фото Винницкого областного центра народного творчества

Букет "маковейчик" / Фото Pinterest

Букет "маковейчик" / Фото Pinterest

Напомним, что уже рассказывали об истории, традициях и запретах Преображения Господня.