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6 липня, 07:00
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6 липня – яке церковне свято: чому не можна поспішати у цей день

Ольга Паньків
Основні тези
  • 6 липня за новим церковним календарем вшановується пам'ять святого преподобного Сисоя Великого, єгипетського пустельника і чудотворця.
  • У цей день не рекомендується сваритися, поспішати, приймати важливі рішення та скаржитися, а також 6 липня відзначають іменини такі імена як Валентин, Василь, Анатолій.
  • Народні прикмети: густий туман зранку обіцяє похолодання, а жовті хмари – сильну зливу.

6 липня, за новим церковним календарем, українці вшановують пам'ять святого преподобного Сисоя Великого. У народі цей день отримав назву Сисоєв.

Православна церква України перейшла на новий календарний стиль, і всі православні свята з фіксованою датою змістилися на 13 днів раніше. У матеріалі Lifestyle 24 розповідаємо про головні заборони дня, народні прикмети та традиції, хто святкує день ангела.

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6 липня – преподобного Сисоя Великого: що відомо

6 липня за новим календарним стилем (19 липня за старим) вшановується пам'ять преподобного Сисоя Великого – єгипетського пустельника, послідовника святого Антонія Великого, а також преподобного Сисоя, схимника Києво-Печерського.

Після смерті свого наставника Сисой продовжив життя в самотності, ведучи суворий аскетичний спосіб життя в єгипетській пустелі. Він дотримувався посту, багато молився і віддавав себе духовним подвигам.

Його аскетизм і мудрість привертали численних учнів і паломників, які приходили до нього по пораду й духовну підтримку. За переказами, Сисой мав дар чудотворення: він зцілював недужих і навіть одного разу воскресив померлого.

Що не рекомендують робити 6 липня

Згідно з народними віруваннями та українською традицією, у цей день слід уникати наступного:

  • Сварок і грубих слів
  • Образ тварин та дітей
  • Поспіху – вважається, що він може притягнути невдачу
  • Прийняття важливих рішень
  • Скарг на життя чи обставини

У кого день ангела 6 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Валентин, Василь, Анатолій, Антон, Віктор, Федір, Гліб, Марта, Уляна та Юліана.

Народні прикмети 6 липня

  • Якщо зранку стелиться густий туман – незабаром похолоднішає.
  • Пара над землею після дощу – прикмета до негоди.
  • Жовтіє листя на деревах – осінь прийде рано.
  • Рясна малина – зима буде суворою.
  • Якщо хмари мають жовтий відтінок – чекай на сильну зливу.
  • Блідий місяць віщує холодну, але суху погоду.
  • Зелений відтінок місяця – прикмета до тривалих дощів.