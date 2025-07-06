Православна церква України перейшла на новий календарний стиль, і всі православні свята з фіксованою датою змістилися на 13 днів раніше. У матеріалі Lifestyle 24 розповідаємо про головні заборони дня, народні прикмети та традиції, хто святкує день ангела.
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6 липня – преподобного Сисоя Великого: що відомо
6 липня за новим календарним стилем (19 липня за старим) вшановується пам'ять преподобного Сисоя Великого – єгипетського пустельника, послідовника святого Антонія Великого, а також преподобного Сисоя, схимника Києво-Печерського.
Після смерті свого наставника Сисой продовжив життя в самотності, ведучи суворий аскетичний спосіб життя в єгипетській пустелі. Він дотримувався посту, багато молився і віддавав себе духовним подвигам.
Його аскетизм і мудрість привертали численних учнів і паломників, які приходили до нього по пораду й духовну підтримку. За переказами, Сисой мав дар чудотворення: він зцілював недужих і навіть одного разу воскресив померлого.
Що не рекомендують робити 6 липня
Згідно з народними віруваннями та українською традицією, у цей день слід уникати наступного:
- Сварок і грубих слів
- Образ тварин та дітей
- Поспіху – вважається, що він може притягнути невдачу
- Прийняття важливих рішень
- Скарг на життя чи обставини
У кого день ангела 6 липня
Сьогодні свої іменини відзначають: Валентин, Василь, Анатолій, Антон, Віктор, Федір, Гліб, Марта, Уляна та Юліана.
Народні прикмети 6 липня
- Якщо зранку стелиться густий туман – незабаром похолоднішає.
- Пара над землею після дощу – прикмета до негоди.
- Жовтіє листя на деревах – осінь прийде рано.
- Рясна малина – зима буде суворою.
- Якщо хмари мають жовтий відтінок – чекай на сильну зливу.
- Блідий місяць віщує холодну, але суху погоду.
- Зелений відтінок місяця – прикмета до тривалих дощів.