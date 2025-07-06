Православна церква України перейшла на новий календарний стиль, і всі православні свята з фіксованою датою змістилися на 13 днів раніше. У матеріалі Lifestyle 24 розповідаємо про головні заборони дня, народні прикмети та традиції, хто святкує день ангела.

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6 липня – преподобного Сисоя Великого: що відомо

6 липня за новим календарним стилем (19 липня за старим) вшановується пам'ять преподобного Сисоя Великого – єгипетського пустельника, послідовника святого Антонія Великого, а також преподобного Сисоя, схимника Києво-Печерського.

Після смерті свого наставника Сисой продовжив життя в самотності, ведучи суворий аскетичний спосіб життя в єгипетській пустелі. Він дотримувався посту, багато молився і віддавав себе духовним подвигам.

Його аскетизм і мудрість привертали численних учнів і паломників, які приходили до нього по пораду й духовну підтримку. За переказами, Сисой мав дар чудотворення: він зцілював недужих і навіть одного разу воскресив померлого.

Що не рекомендують робити 6 липня

Згідно з народними віруваннями та українською традицією, у цей день слід уникати наступного:

Сварок і грубих слів

Образ тварин та дітей

Поспіху – вважається, що він може притягнути невдачу

Прийняття важливих рішень

Скарг на життя чи обставини

У кого день ангела 6 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Валентин, Василь, Анатолій, Антон, Віктор, Федір, Гліб, Марта, Уляна та Юліана.

Народні прикмети 6 липня