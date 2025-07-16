З Днем бухгалтера України 2025: найкращі привітання у картинках і словах

16 липня в Україні відзначають День бухгалтера. Це професійне свято для фахівців, які займаються широким спектром фінансових та облікових операцій.

Що цікаво, дату Дня бухгалтера обрали невипадково. Річ у тім, що саме 16 липня 1999 року в Україні ухвалили закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", пише LifeStyle24.

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З нагоди свята наша редакція підготувала теплі привітання у картинках і словах, які ви можете надіслати своїм рідним і близьким. Підніміть сьогодні настрій бухгалтерам та побажайте їм усього найкращого.

День бухгалтера 2025: як привітати у картинках і своїми словами?

Вітаю з Днем бухгалтера! Бажаю вам мільйон щирих усмішок, тисячу радісних моментів, сотні щасливих шансів і десятки перспективних проєктів. Сімейного вам затишку та родинного тепла!

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Вітаю з Днем бухгалтера України. Нехай у роботі не буде недоліків, нехай у житті панує достаток. Нехай дебет і кредит сходяться, нехай цифри не втрачаються, нехай удача завжди усміхається тобі. Бажаю впевненості у собі та у своїх діях, маленької радості щомиті та великого щастя щодня!

Привітання з Днем бухгалтера 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем бухгалтера вітання!

Вам завзяття й процвітання,

Щоб велося все в достатку,

Цілили завжди в десятку.

Шикувались рівно звіти,

Вам від успіхів – радіти,

У добробуті – зростати,

Вас дозвольте привітати!

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З Днем бухгалтера вітаю,

Класний ви спеціаліст.

Хай з великими нулями

Буде ваш зарплатний лист.

Дебет з кредитом хай буде

Тільки так, як треба вам.

Вистачає хай ще часу

Мрії розказать зіркам!

Привітання з Днем бухгалтера 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем бухгалтера України вітаю всіх причетних до цього свята. Побажати хочеться, щоб у вашому житті так, як і на папері все сходилось, стабільність оточувала в усьому, а матеріальна незалежність окриляла та надихала.

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З Днем бухгалтера! Хай цифри завжди сходяться та баланс буде завжди в плюсі! Здоров'я вам квітучого, настрою прекрасного і всіляких приємностей у свято й просто так!

Привітання з Днем бухгалтера 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем бухгалтера вітаю

І бажаю у свято вам:

Хай робота надихає,

Лікує душу, як бальзам.

Вчасно виплати хай будуть,

Цінують й поважають люди,

А доля дасть щасливий шанс!

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З Днем бухгалтера вітаю

Вас від серця я в цю мить.

Щоб в роботі все – лиш легко,

І щоб добре було жить.

Вам бажаю, щоб всі цифри

Самі стали на місця,

Щоби успіху та щастю

В долі не було кінця.