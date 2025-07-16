З Днем бухгалтера України 2025: найкращі привітання у картинках і словах
- 16 липня в Україні святкують День бухгалтера, дату обрано на честь ухвалення закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 16 липня 1999 року.
- Редакція підготувала привітання у картинках і словах, які можна надіслати рідним і близьким бухгалтерам.
16 липня в Україні відзначають День бухгалтера. Це професійне свято для фахівців, які займаються широким спектром фінансових та облікових операцій.
Що цікаво, дату Дня бухгалтера обрали невипадково. Річ у тім, що саме 16 липня 1999 року в Україні ухвалили закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", пише LifeStyle24.
Дивіться також Календар свят на липень 2025: чи будуть українці відпочивати на День Української Державності
З нагоди свята наша редакція підготувала теплі привітання у картинках і словах, які ви можете надіслати своїм рідним і близьким. Підніміть сьогодні настрій бухгалтерам та побажайте їм усього найкращого.
День бухгалтера 2025: як привітати у картинках і своїми словами?
Вітаю з Днем бухгалтера! Бажаю вам мільйон щирих усмішок, тисячу радісних моментів, сотні щасливих шансів і десятки перспективних проєктів. Сімейного вам затишку та родинного тепла!
***
Вітаю з Днем бухгалтера України. Нехай у роботі не буде недоліків, нехай у житті панує достаток. Нехай дебет і кредит сходяться, нехай цифри не втрачаються, нехай удача завжди усміхається тобі. Бажаю впевненості у собі та у своїх діях, маленької радості щомиті та великого щастя щодня!
***
З Днем бухгалтера вітання!
Вам завзяття й процвітання,
Щоб велося все в достатку,
Цілили завжди в десятку.
Шикувались рівно звіти,
Вам від успіхів – радіти,
У добробуті – зростати,
Вас дозвольте привітати!
***
З Днем бухгалтера вітаю,
Класний ви спеціаліст.
Хай з великими нулями
Буде ваш зарплатний лист.
Дебет з кредитом хай буде
Тільки так, як треба вам.
Вистачає хай ще часу
Мрії розказать зіркам!
***
З Днем бухгалтера України вітаю всіх причетних до цього свята. Побажати хочеться, щоб у вашому житті так, як і на папері все сходилось, стабільність оточувала в усьому, а матеріальна незалежність окриляла та надихала.
***
З Днем бухгалтера! Хай цифри завжди сходяться та баланс буде завжди в плюсі! Здоров'я вам квітучого, настрою прекрасного і всіляких приємностей у свято й просто так!
***
З Днем бухгалтера вітаю
І бажаю у свято вам:
Хай робота надихає,
Лікує душу, як бальзам.
Вчасно виплати хай будуть,
Цінують й поважають люди,
А доля дасть щасливий шанс!
***
З Днем бухгалтера вітаю
Вас від серця я в цю мить.
Щоб в роботі все – лиш легко,
І щоб добре було жить.
Вам бажаю, щоб всі цифри
Самі стали на місця,
Щоби успіху та щастю
В долі не було кінця.