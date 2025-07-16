Что интересно, дату Дня бухгалтера выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 16 июля 1999 года в Украине приняли закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", пишет LifeStyle24.

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По случаю праздника наша редакция подготовила теплые поздравления в картинках и словах, которые вы можете отправить своим родным и близким. Поднимите сегодня настроение бухгалтерам и пожелайте им всего наилучшего.

День бухгалтера 2025: как поздравить в картинках и своими словами?

Поздравляю с Днем бухгалтера! Желаю вам миллион искренних улыбок, тысячу радостных моментов, сотни счастливых шансов и десятки перспективных проектов. Семейного вам уюта и семейного тепла!

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Поздравляю с Днем бухгалтера Украины. Пусть в работе не будет недостатков, пусть в жизни царит достаток. Пусть дебет и кредит сходятся, пусть цифры не теряются, пусть удача всегда улыбается тебе. Желаю уверенности в себе и в своих действиях, маленькой радости ежесекундно и большого счастья каждый день!

Поздравление с Днем бухгалтера 2025 / Коллаж LifeStyle24

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З Днем бухгалтера вітання!

Вам завзяття й процвітання,

Щоб велося все в достатку,

Цілили завжди в десятку.

Шикувались рівно звіти,

Вам від успіхів – радіти,

У добробуті – зростати,

Вас дозвольте привітати!

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З Днем бухгалтера вітаю,

Класний ви спеціаліст.

Хай з великими нулями

Буде ваш зарплатний лист.

Дебет з кредитом хай буде

Тільки так, як треба вам.

Вистачає хай ще часу

Мрії розказать зіркам!

Поздравление с Днем бухгалтера 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С Днем бухгалтера Украины поздравляю всех причастных к этому празднику. Пожелать хочется, чтобы в вашей жизни так, как и на бумаге все сходилось, стабильность окружала во всем, а материальная независимость окрыляла и вдохновляла.

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С Днем бухгалтера! Пусть цифры всегда сходятся и баланс будет всегда в плюсе! Здоровья вам цветущего, настроения прекрасного и всяческих приятностей в праздник и просто так!

Поздравления с Днем бухгалтера 2025 / Коллаж LifeStyle24

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З Днем бухгалтера вітаю

І бажаю у свято вам:

Хай робота надихає,

Лікує душу, як бальзам.

Вчасно виплати хай будуть,

Цінують й поважають люди,

А доля дасть щасливий шанс!

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З Днем бухгалтера вітаю

Вас від серця я в цю мить.

Щоб в роботі все – лиш легко,

І щоб добре було жить.

Вам бажаю, щоб всі цифри

Самі стали на місця,

Щоби успіху та щастю

В долі не було кінця.