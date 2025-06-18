Що не можна робити християнам: важливі заборони для вірян

У Біблії християни можуть знайти чіткі настанови щодо того, що не можна робити тим, хто хоче бути істинним послідовником Христа. Ці заборони мають захистити вірянина від духовного занепаду й наслідків гріховного способу життя.

Про те, яких вчинків варто уникати християнам – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Святе Письмо.

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Що не можна робити християнам

Вірянам заборонено поклонятися іншим богам, ідолам або надавати комусь статусу вищого за Бога. У Книзі Вихід (20:3-5) Господь проголошує: "Хай не буде тобі інших богів перед Мною! Не роби собі різьби та всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею". Саме тому Бог має бути на першому місці у житті християнина.

Також Біблія застерігає від гріхів проти ближніх. У Посланні до Римлян (13:9) йдеться про те, що християни мають жити в любові та водночас уникати ненависті, злоби, помсти, заздрості, обману та гордині. Крім цього, наклеп і плітки теж вважаються неприпустимими для вірянина.

До того ж Святе Письмо засуджує пияцтво й розпусту.

Хіба ви не знаєте, що неправедні люди не успадкують Царства Божого? Ніхто, ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні мужоложці, ні злодії, ні скнари, ні п'яниці, ні наклепники, ні шахраї не успадкують Царства Небесного,

– написано у Першому Посланні до Коринтян (6:9-10).

Що не можна робити християнам / Фото Freepik

Серед інших важливих заборон для християн:

не можна займатися ворожінням, магією та чаклунством;

не слід звертатися до інших надприродних сил, окрім Бога;

не варто відмовляти у допомозі нужденним і підтримці слабким;

не рекомендується бути байдужим.

Чи можна християнам носити вишиванку

У сучасному українському суспільстві вишиванка стала символом національної ідентичності та єдності. Однак деякі віряни досі сумніваються, чи не суперечить носіння вишитого одягу християнській вірі.

Священник Православної Церкви України Юліан Тимчук зазначив, що не варто плутати забобони та народні традиції. Перше – це марновірство, якого слід уникати, бо воно суперечить істинній вірі. Водночас традиції є частиною культурної спадщини, яка збагачує людину та не суперечить Біблії.

Тож, коли вірянин одягає вишиванку, то він не підтримує язичництво, а демонструє свою повагу до власного народу та історії.