Дехто переконаний, що будь-яка праця у святкові дні не є припустимою. Про те, чи можна займатися рукоділлям у свята – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Юліана Тимчука, священника Православної Церкви України.

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Чи можна займатися рукоділлям у свята

Священник Православної Церкви України Юліан Тимчук пояснив, що рукоділля не суперечить християнському вченню. Ба більше, цей рід занять є порятунком від ліні, яку святі отці називали небезпечним гріхом. Втім, віряни іноді сприймають вибір між святом і ручною працею як взаємозаперечний. Однак цілком можливо поєднати святкування з рукоділлям, якщо не забувати про головне.

Чи вшанує людина спершу день пам'яті святого і піде до храму, щоб помолитися, чи залишиться вдома й присвятить весь свій вільний час власній справі? Саме від цього вибору залежить, чи буде вчинок гріховним,

– зауважив священник ПЦУ.

Отець Юліан наголосив, що Бог бачить як дії, так і внутрішні наміри людини. Тож важливо ставити духовне вище за особисте захоплення та намагатися зберегти баланс між працею і вшануванням святих.

В який день краще починати вишивку

За народними прикметами, найсприятливішим днем для початку вишивки вважається Молодик, тобто Новий Місяць. У цей період закладається енергетика на майбутні 30 днів, а всі починання отримують додаткову силу. Наші пращури вірили, що вишитий оберіг, зроблений у Молодик, допомагатиме своєму власнику самовдосконалюватися та досягати нових вершин.

Водночас гарними днями для вишивання також вважаються вівторок, четвер і субота, адже тоді виріб може принести добробут і удачу в родину.