Важливо не лише обрати візерунок і нитки для вишивки, а й правильний день для початку роботи. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.
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В який день починають вишивати
Згідно з народними повір'ями, найсприятливішим днем для початку вишивки вважається Молодик, тобто Новий Місяць. У цей період закладається енергетика на майбутні 30 днів, а всі починання отримують додаткову силу. Наші пращури вірили, що вишитий оберіг, зроблений у Молодик, допомагатиме своєму власнику самовдосконалюватися та досягати нових вершин.
Крім цього, у народі вірили, що робота над виробом йтиме легше та швидше, якщо розпочати її у перший місячний день. Однак важливо працювати з позитивними думками та чистим серцем, адже вишивка зберігає енергетику того, хто її створює.
Водночас гарними днями для вишивання також вважаються вівторок, четвер і субота, адже тоді виріб може принести добробут і удачу в родину.
В який день починати вишивку / Фото Freepik
Місячний календар на квітень 2025
- Молодик – 28 квітня. У цей період треба планувати та обдумувати майбутнє. Варто уникати фізичних навантажень та важливих починань у цей день.
- Повний Місяць – 13 квітня. Енергія досягне свого піка, що може привести до емоційної нестабільності. У цей день треба завершувати розпочаті справи та уникати конфліктів.
- Спадний Місяць – 14-27 квітня. Це час для аналізу, завершення розпочатих справ і очищення у фізичному та емоційному планах.
- Зростальний Місяць – 1-12 квітня, 29-30 квітня. Сприятливий період для початку нових проєктів, навчання й встановлення партнерських відносин.
Детальніше про сприятливі дні квітня 2025 року читайте в нашому матеріалі.