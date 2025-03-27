Важно не только выбрать узор и нитки для вышивки, но и правильный день для начала работы. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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В какой день начинают вышивать

Согласно народным поверьям, самым благоприятным днем для начала вышивки считается Новолуние, то есть Новая Луна. В этот период закладывается энергетика на предстоящие 30 дней, а все начинания получают дополнительную силу. Наши предки верили, что вышитый оберег, сделанный в Новолуние, будет помогать своему владельцу самосовершенствоваться и достигать новых вершин.

Кроме этого, в народе верили, что работа над изделием будет идти легче и быстрее, если начать ее в первый лунный день. Однако важно работать с позитивными мыслями и чистым сердцем, ведь вышивка сохраняет энергетику того, кто ее создает.

В то же время хорошими днями для вышивания также считаются вторник, четверг и суббота, ведь тогда изделие может принести благополучие и удачу в семью.

В какой день начинать вышивку / Фото Freepik

Лунный календарь на апрель 2025 года

Новолуние – 28 апреля. В этот период надо планировать и обдумывать будущее. Стоит избегать физических нагрузок и важных начинаний в этот день.

Полнолуние – 13 апреля. Энергия достигнет своего пика, что может привести к эмоциональной нестабильности. В этот день надо завершать начатые дела и избегать конфликтов.

Луна убывающая – 14-27 апреля. Это время для анализа, завершения начатых дел и очищения в физическом и эмоциональном планах.

Растущая Луна – 1-12 апреля, 29-30 апреля. Благоприятный период для начала новых проектов, обучения и установления партнерских отношений.

Подробнее о благоприятных днях апреля 2025 года читайте в нашем материале.