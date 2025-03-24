Кроме того, стоит обращать особое внимание на собственную интуицию и не игнорировать подсказки судьбы, пишет LifeStyle24.
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Фазы луны в апреле 2025 года
- Новолуние – 28 апреля. В этот период надо планировать и обдумывать будущее. Стоит избегать физических нагрузок и важных начинаний в этот день.
- Полнолуние – 13 апреля. Энергия достигнет своего пика, что может привести к эмоциональной нестабильности. В этот день надо завершать начатые дела и избегать конфликтов.
- Луна убывающая – 14-27 апреля. Это время для анализа, завершения начатых дел и очищения в физическом и эмоциональном планах.
- Растущая Луна – 1-12 апреля, 29-30 апреля. Благоприятный период для начала новых проектов, обучения и установления партнерских отношений.
Благоприятные дни в апреле 2025 года
Наиболее благоприятными днями в апреле, которые будут способствовать новым делам, важным встречам и принятию важных решений, будут лишь три даты: 4 апреля, 11 апреля и 25 апреля.
Опасные дни в апреле 2025 года
В эти дни рекомендуется быть особенно осторожными, стоит избегать рискованных мероприятий и важных начинаний: 8 апреля и 24 апреля.
Не стоит пренебрегать рекомендациями или предостережениями, ведь таким образом можно уберечь себя от ненужных критических ситуаций.
Гороскоп на апрель рекомендует трем знакам зодиака уйти в отпуск.