Крім того, варто звертати особливу увагу на власну інтуїцію та не ігнорувати підказки долі, пише LifeStyle24.

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Фази місяця у квітні 2025

Молодик – 28 квітня. У цей період треба планувати та обдумувати майбутнє. Варто уникати фізичних навантажень та важливих починань у цей день.

У цей період треба планувати та обдумувати майбутнє. Варто уникати фізичних навантажень та важливих починань у цей день. Повний Місяць – 13 квітня. Енергія досягне свого піка, що може привести до емоційної нестабільності. У цей день треба завершувати розпочаті справи та уникати конфліктів.

Енергія досягне свого піка, що може привести до емоційної нестабільності. У цей день треба завершувати розпочаті справи та уникати конфліктів. Спадний Місяць – 14-27 квітня. Це час для аналізу, завершення розпочатих справ і очищення у фізичному та емоційному планах.

Це час для аналізу, завершення розпочатих справ і очищення у фізичному та емоційному планах. Зростальний Місяць – 1-12 квітня, 29-30 квітня. Сприятливий період для початку нових проєктів, навчання й встановлення партнерських відносин.

Сприятливі дні у квітні 2025

Найбільш сприятливими днями у квітні, які сприятимуть новим справам, важливим зустрічам і ухваленням важливих рішень, будуть лиш три дати: 4 квітня, 11 квітня та 25 квітня.

Небезпечні дні у квітні 2025

У названі дні рекомендовано бути особливо обережними, варто уникати ризикованих заходів й важливих починань: 8 квітня та 24 квітня.

Не варто нехтувати рекомендаціями чи застереженнями, адже в такий спосіб можна вберегти себе від непотрібних критичних ситуацій.

Гороскоп на квітень рекомендує трьом знакам зодіаку піти у відпустку.