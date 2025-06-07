Трійця 2025: історія, традиції та заборони свята

Вже завтра, 8 червня, віряни відзначатимуть одне з найшанованіших християнських свят – Трійцю. У цей день згадують Зішестя Всевишнього в образі Бога-Отця, Бога-Сина та Бога-Святого Духа.

Щорічно Зелені свята припадають на 50-й день після Воскресіння Христового. Детальніше про історію, традиції та заборони Трійці – розповідає LifeStyle24.

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Трійця 2025: історія та традиції свята

На п'ятдесятий день після Воскресіння Ісуса Христа апостоли зібралися разом у Єрусалимі. У цей момент на них зійшов Святий Дух у вигляді полум'яних язиків. Ця дивовижна подія дозволила учням розмовляти різними мовами, що стало початком їхньої великої місії – нести Слово Боже народам усього світу.

Коли місцеві мешканці почули незвичний шум, вони зібралися, прагнучи з'ясувати, що відбувається. Апостоли вийшли до них і поділилися звісткою про це диво. У результаті багато з присутніх увірували в Ісуса Христа того самого дня.

Трійця 2025 / Фото Freepik

На Трійцю віряни зазвичай прямують до храмів на урочисті богослужіння, приносячи із собою зелень для освячення. Після служби освячені рослини несуть додому й прикрашають ними свої оселі. Цікаво, що наші предки часто робили з такої зелені обереги, які зберігали біля ікон, щоб захистити домівки від нечистої сили.

Також у цей день українці традиційно збираються родинами за святковим столом, прикрашеним свіжими рослинами. Господині готують смачні страви, пригощають гостей, а після обіду всі щиро вітають одне одного з Зеленими святами, бажаючи миру, добра й добробуту.

Що не можна робити на Трійцю 2025