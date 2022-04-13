Лікарі одразу трьох країн борються за життя важкопораненого 16-річного маріупольця
Джерело:Mrpl.city
Внаслідок ракетно-бомбового удару окупантів 16-річний Іван зазнав тяжких поранень. Спочатку його рятували українські медики, згодом – польські, а тепер ним займатимуться американські лікарі.
Таку інформацію вчора, 12 квітня, повідомила заступниця Міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак.
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Микичак розповіла, що підліток зазнав тяжких поранень під час ракетно-бомбового удару ворогів. Після важких поранень його дивом відправили із Маріуполя у реанімацію Дніпропетровської обласної клінічної лікарні. Там кілька днів Іван отримував інтенсивну терапію.
Згодом з допомогою автомобілів швидкої допомоги Дніпропетровського, Вінницького та Львівського обласних центрів екстреної медичної допомоги по черзі транспортували 16-річного хлопця за кордон. Там його зустріли польські медики. У краківській лікарні екстрено прийняли важкопораненого українця. Медики стабілізували стан Івана та підготували його до перельоту в США.
12 квітня спеціальний медборт з аеродрому Баліце доставив хлопця у супроводі мами Майї на тривале лікування та реабілітацію до США. Власне з ініціативи Геннадія Фузайлова команда Госпіталю Массачусетського університету взяла під свою опіку нашого тяжкого пацієнта,
– написала Ірина Микичак.
Заступниця Міністра охорони здоров'я додала, що до літака українського пацієнта супроводжував Генеральний консул В'ячеслав Войнаровський. За попередніми даними, саме він впродовж кількох днів допомагав у Кракові матері хлопця.
"Чекаємо на Івана з одужанням в Україні", – підсумувала Микичак.
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