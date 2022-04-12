Окупанти захопили лікарню, у якій працювало подружжя, а їх разом із колегами взяли у заручники. Їм вдалося втекти з полону, але з міста ішли пішки майже 20 кілометрів, поки їх не підібрали люди, які евакуйовувалися на власних машинах.

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Оперували у потрощеній лікарні

Кирило – уролог, Оксана – анастезіолог, однак після початку війни їм довелося оперувати постраждалих унаслідок обстрілу окупантів. Загарбники зруйнували лікарню, тому операції проводили без світла в операційних з вибитими вікнами. На день вони проводили близько 30 операцій.

Було відчуття розпачу. У нас не було зв’язку, і це було, мабуть, найгірше. Ми були відірвані від навколишнього світу й не знали, що відбувається,

– розповіла Оксана.

Оксана приймала пологи у жінок з пологоловго будинку, по якому завдали авіаудару. Одну із породіль врятувати, на жаль, не вдалося.

Після захоплення їхньої лікарні, вони пробули у заручниках окупантів 8 днів, після чого вирвалися та пішки пройшли 20 кілометрів.

Зараз подружжя продовжує рятували людей, щоправда у лікарні на Волині. Усе, що вдалося вивезти із собою – документи та сімейний фотоальбом.

Нагадаємо – окупани взяли в полон одну з породіль з пологового будинку в Маріуполі: дивіться відео