Оккупанты захватили больницу, в которой работали супруги, а их вместе с коллегами взяли в заложники. Им удалось убежать из плена, но из города шли пешком почти 20 километров, пока их не подобрали люди, которые эвакуировались на собственных машинах.

Заметьте Слышу голоса мариупольцев, – Ольга Сумская показала жуткое видео театра в Мариуполе

Оперировали в разгромленной больнице

Кирилл – уролог, Оксана – анастезиолог, однако после начала войны им пришлось оперировать пострадавших в результате обстрела оккупантов. Захватчики разрушили больницу, поэтому операции проводили без света в операционных с выбитыми окнами. В день они производили около 30 операций.

Было чувство отчаяния. У нас не было связи, и это было, пожалуй, хуже всего. Мы были оторваны от окружающего мира и не знали, что происходит,

– рассказала Оксана.

Оксана принимала роды у женщин из роддома, по которому нанесли авиаудар. Одну из рожениц спасти, к сожалению, не удалось.

После захвата их больницы они пробыли в заложниках оккупантов 8 дней, после чего вырвались и пешком прошли 20 километров.

Сейчас супруги продолжают спасать людей, правда в больнице на Волыни. Все, что удалось увезти с собой – документы и семейный фотоальбом.

Напомним – оккупаны взяли в плен одну из рожениц из роддома в Мариуполе: смотрите видео