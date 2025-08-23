У Росії заявили, що начебто затримали підозрюваного у вбивстві генерала Москалика
- ФСБ Росії затримала підозрюваного у вбивстві генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, звинувачуючи в доставці вибухового пристрою до Московської області.
- Генерал-майор Ярослав Москалик загинув у результаті вибуху саморобного пристрою в Балашисі, який нібито був закладений "агентом українських спецслужб" Ігнатом Кузнецем.
ФСБ повідомила про затримання співучасника ліквідації заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС Росії генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Чоловіка затримали у Саратовській області.
Москалик був десятим генералом Росії, яких загинув після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Що заявили у ФСБ Росії?
Особу затриманого не розкривають. Відомо лише, що йдеться про громадянина Росії, 1976 року народження. За версією спецслужби, він займався доставкою саморобного вибухового пристрою до Московської області, нібито за завданням українських спецслужб.
Саме цей вибухівний пристрій 25 квітня 2025 року спрацював у Балашисі, внаслідок чого загинув генерал Москалик.
Що відомо про загибель Москалика?
У підмосковному місті Балашиха підірвали автівку, внаслідок чого загинув генерал-майор Ярослав Москалик, заступник начальника Головного оперативного управління генштабу Росії.
Причиною вибуху, за попередніми даними, стала детонація саморобного вибухового пристрою, встановленого поруч з газообладнанням автівки.
Вже наступного дня після інциденту ФСБ прозвітувала про затримання виконавця теракту – Гната Кузнеца, якого там назвали "агентом українських спецслужб". За інформацією відомства, Кузнец має посвідку на проживання в Україні та нібито визнав, що заклав вибухівку в автомобіль генерала. Наразі він перебуває під арештом.