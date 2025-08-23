ФСБ повідомила про затримання співучасника ліквідації заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС Росії генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Чоловіка затримали у Саратовській області.

Москалик був десятим генералом Росії, яких загинув після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Страшно уявити: у ГУР розкрили, скільки Росія витратила на інформаційну війну проти України

Що заявили у ФСБ Росії?

Особу затриманого не розкривають. Відомо лише, що йдеться про громадянина Росії, 1976 року народження. За версією спецслужби, він займався доставкою саморобного вибухового пристрою до Московської області, нібито за завданням українських спецслужб.

Саме цей вибухівний пристрій 25 квітня 2025 року спрацював у Балашисі, внаслідок чого загинув генерал Москалик.

Що відомо про загибель Москалика?