Лист 177 Нобелівських лауреатів на підтримку України опублікували світові ЗМІ, – Ложкін

Відкритий лист про негайне припинення війни в Україні, який підписали 177 Нобелівських лауреатів, опублікували найбільші світові видання.

Про це повідомив віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін.

За його словами, вчені відгукнулися на ініціативу Нобелівського лауреата з хімії Роалда Хоффмана, уродженця Золочева Львівської області. Цей лист викликав чималий суспільний резонанс та набув широкого розголосу у провідних світових виданнях.

Під листом підписалися вже 177 представників вченої еліти світу. Його опублікували найбільші світові видання,

– написав Ложкін, додавши до публікації пост Шимона Брімана з переліком світових ЗМІ, які підтримали звернення.

Зокрема, у США лист опублікували The Washington Post, Wall Street Journal, New York Times. У Великобританії – The Guardian, у Канаді – Globe and Mail, National Post, Toronto Star. У Німеччині публікація вийшла у Suddeutzche Zeitung, а в Ізраїлі – у газеті Haaretz.

Прагнення Хоффмана допомогти українцям у такий непростий час не випадкове – за часів Другої Світової війни його врятував від вірної смерті український вчитель.

"У роки Голокосту хлопчика Роальда було врятовано разом з мамою та її братами під дахом будинку українського вчителя Миколи Дюка у селі Унів на Львівщині", – зазначив Бріман.

Хоффман і досі у тісному контакті з родичами своїх рятівників.

"Так одного разу зроблене 80 років тому добро бумерангом повертається Україні від євреїв, які пам'ятають це добро", – наголосив Бріман.

