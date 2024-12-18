На лівому березі Києва сталася стрілянина, є загиблий

На вулиці Бориспільській у Дарницькому районі столиці внаслідок стрілянини загинув чоловік. Це сталося на Харківському масиві.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на "Обозреватель" і поліцію.

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Що відомо про стрілянину на лівому березі Києва

18 грудня конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною. Про це написав "Обозреватель" з посиланням на власні джерела.

Один з чоловіків дістав поранення і помер на місці події. Подія сталася просто біля проїжджої частини.

Телеграм-канал "Дарниця.Live" додав, що чоловіка намагалися врятувати, але це не вдалося.



Місце смертельної стрілянини в Києві / Фото поліції

Поліція затримала стрільця

Зловмисником виявився 61-річний місцевий мешканець. Патрульні затримали його неподалік місця вчинення злочину. Опис чоловіка надали свідки.



Затриманий / Фото поліції

Під час конфлікту стрілець влучив своєму опонентові в голову, той помер на місці.



Імовірне знаряддя злочину / Фото поліції

Слідчі дії тривають, розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.