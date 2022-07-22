У Москві з простріленою головою знайшли генерал-майора ФСБ у відставці

Генерал-майора ФСБ у відставці Євгена Лобачова знайшли мертвим. Правоохоронці з'ясували, що чоловікові прострелили голову на сходовому майданчику.

Тіло 76-річного Лобачова виявила його дружина у Москві, в будинку на Качалінській вулиці, передають росЗМІ. Не виключається ймовірність, що чоловік міг скоїти самогубство. Зауважимо, що російські військові у війні проти України зараз цим і займаються, знищуючи один одного.

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Мав проблеми з грішми

Дружина генерал-майора ФСБ відразу ж викликала поліцейських. Вони й встановили, що в чоловіка – вогнепальне поранення голови. Ба більше, поруч із ним знайшли зброю, з якої стріляли. Мовиться про пістолет ТТ. Правоохоронці не виключають, що таким чином Лобачов вирішив покінчити з життям.

І на це у нього були вагомі причини. Дружина генерала у відставці розповіла, що останнім часом він скаржився на головні болі. А ще страждав від проблем, пов'язаних з грішми. 76-річний чоловік набрався кредитів, а також був винен гроші своїм рідним.

Також є інформація про те, що у Лобачова було важке захворювання, з яким він боровся. Хай там як, але передсмертної записки він не залишив. Тож слідству потрібно буде ще з'ясовувати, чи дійсно це було самогубство. Або ж непогано замасковане під нього усування людини, яка надто багато знала.

Дозволу на зброю не було

Під час обшуку помешкання Лобачова правоохоронці виявили:

карабін ОП-СКС,

рушницю МЦ 21-12,

магазин для пістолета ТТ і патрони.

Цікаво, що у генерал-майора у відставці не було документів, які дозволяли йому володіти тим самим пістолетом ТТ. Зброєю, яку знайшли безпосередньо на місці убивства.

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