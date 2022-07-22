Проте радник глави Офісу Президента також зазначив, що є в організму диктатора є й інші проблеми. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ефір у ютубі "Фейгин live". Там почали обговорення такої важливої теми, оскільки напередодні про здоров'я тирана росії іронічно висловився директор ЦРУ.

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Чому Арестович назвав путіна психопатом

Арестович підкреслив, що передусім у диктатора легко помітити порушення рухових функцій. А це є яскравим проявом того, що є відповідне органічне ураження. Проте з іншої сторони, на думку радника, в такій ситуації путні не міг би уникнути й психічних розладів. Оскільки він 20 років при владі та має вже викривлене світосприйняття. Мовляв, цей тиран уже проходить шлях, який раніше був під ногами в радянського кривавого лідера – Сталіна.

путінська психопатія, з моєї точки зору, дуже специфічна. Виражається вона, зокрема, в емоційній приглушеності сприйняття. Тобто до повного знеболення. Він емоційно переживає дуже сильні емоції викликані дуже простими стимулами – погроза чи вдоволення,

– сказав Арестович.

Проте він додав, що це навіть добре з точки зору загрози використання ядерної зброї. Мовляв, путін зациклений на раціональності, тому він на це не піде. "Нагадаю, що два найстрашніші режими ХХ століття, більшовицький і нацистський, намагалися побудувати раціональне суспільство. Путін – це саме. Він робить третю спробу, але в нього постмодерністська шиза. При цьому, вони вкрай раціональні. Тому я не боюся використання ядерної зброї путіна внаслідок аналітичних висновків", – підсумував Арестович.

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