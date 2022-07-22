Однако советник главы Офиса Президента также отметил, что в организме диктатора есть и другие проблемы. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир в ютубе "Фейгин Live". Там начали обсуждение столь важной темы, поскольку накануне о здоровье тирана России иронически высказался директор ЦРУ.

По теме Путин прошел курс лечения от рака на поздней стадии, – Newsweek

Почему Арестович назвал путина психопатом

Арестович подчеркнул, что, прежде всего, у диктатора легко заметить нарушение двигательных функций. А это яркое проявление того, что есть соответствующее органическое поражение. Однако с другой стороны, по мнению советника, в такой ситуации путин не мог бы избежать и психических расстройств. Поскольку он 20 лет у власти и уже искривленное мировосприятие. Мол, этот тиран уже проходит путь, ранее находившийся под ногами у советского кровавого лидера – Сталина.

путинская психопатия, с моей точки зрения, очень специфична. Выражается она, в частности, в эмоциональной подавленности восприятия. То есть до полного обезболивания. Он эмоционально переживает очень сильные эмоции, вызванные очень простыми стимулами – угроза или удовлетворение,

– сказал Арестович.

Однако он добавил, что это хорошо даже с точки зрения угрозы использования ядерного оружия. Мол, путин зациклен на рациональности, поэтому он на это не пойдет. "Напомню, что два самых страшных режима ХХ века, большевистский и нацистский, пытались построить рациональное общество. Путин – это самое. Он делает третью попытку, но у него постмодернистская шиза. При этом они крайне рациональны. Поэтому я не боюсь использования ядерного оружия путина в результате умовыводов", – подытожил Арестович.

Ранее – прогнозировали госпереворот в россии из-за рака путина: смотрите видео