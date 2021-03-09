У Лондоні сталася різанина – загинув 19-річний юнак, є поранені

9 березня 2021 , 00:58
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На трьох юнаків на півночі Лондона, які просто гуляли вулицею, напав невідомий з ножем. Одна людина загинула на місці, двоє – поранені.

Джерело:

BBC

Напад стався серед дня – приблизно о 14 годині – біля залізничної станції у лондонському районі Тоттенгем. Подібний випадок поліція фіксує вже не вперше.

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  • Біля залізничної станції Вайт Гарт Лейн о 14 годині дня 3 юнаків атакував невідомий.
  • Поліція та медики прибули за викликом оперативно, але змогли тільки констатувати смерть 19-річного хлопця.
  • Другий юнак, якому нещодавно виповнилося 18, потрапив із ножовими пораненнями до лікарні.
  • Третій хлопець відбувся легкими тілесними ушкодженнями.

Ми відправили на місце 2 бригади швидкої допомоги, окремо 3 медиків на авто, фахівця з реагування на випадки з ножовими пораненнями, і навіть лондонську авіаційну швидку допомогу. На жаль, одного юнака врятувати не вдалося,
– розповів журналістам речник швидкої допомоги Лондона.

Зауважимо, мешканці північного Лондону новину про напад сприйняли насторожено.

Адже кілька тижнів тому, 22 лютого, за схожих обставин в районі Вест-Грін і також серед білого дня зарізали 20-річного хлопця (про це писали у BBC). Розслідування злочину досі триває, у справі наразі нікого не затримували.

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