У Мадриді водій швидкої допомоги перерізав горло медбрату. Перший вважав, що медик крутить роман з його нареченою і вирішив так йому помститись.

Деталі вбивства у Мадриді

Інцидент трапився у лікарні Принца Астурійського в Алькала-де-Енарес.

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За даними слідства, водій швидкої допомоги у свій вихідний прийшов до травмпункту. Спершу він вдарив медбрата ножем у статеві органи під час бійки, а тоді – перерізав йому горло.

Колеги намагалися врятувати постраждалого, але той помер на місці від сильної кровотечі.

Що відомо про вбивцю і жертву

Жертвою водія став 41-річний іспанець Серджо Луїс Джі. Він був розлучений і мав двох дітей з іншою працівницею лікарні.

Водій швидкої допомоги 39-річний Гонсало (прізвище чоловіка не вказують) вважав, що медбрат впродовж 4 років крутив роман з його нареченою.

Жахлива подія, яка сталася в лікарні Принца Астурійського. Страшне і незрозуміле,

– відреагував на трагедію мер Родрігес Паласіос.

Зауважимо, чоловіки були знайомі між собою. Між ними іноді виникали суперечки.

Наразі нападника затримали та взяли під варту.