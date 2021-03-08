В Мадриде водитель скорой помощи перерезал горло медбрата. Первый считал, что медик крутит роман с его женой и решил так ему отомстить.

Детали убийства в Мадриде

Инцидент произошел в больнице Принца Астурийского в Алькала-де-Энарес.

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По данным следствия, водитель скорой помощи в свой выходной пришел в травмпункт. Сначала он ударил медбрата ножом в половые органы во время драки, а тогда – перерезал ему горло.

Коллеги пытались спасти пострадавшего, но тот скончался на месте от сильного кровотечения.

Что известно об убийце и жертве

Жертвой водителя стал 41-летний испанец Серджо Луис Джи. Он был разведен и имел двоих детей с другой сотрудницей больницы.

Водитель скорой помощи 39-летний Гонсало (фамилию мужчины не указывают) считал, что медбрат в течение 4 лет крутил роман с его невестой.

Ужасное событие, которое произошло в больнице Принца Астурийского. Страшное и непонятное,

– отреагировал на трагедию мэр Родригес Паласиос.

Заметим, мужчины были знакомы между собой. Между ними иногда возникали споры.

Сейчас нападающего задержали и взяли под стражу.