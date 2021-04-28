На Луганщині чоловік зґвалтував 6-річну дівчинку: його затримали

На Луганщині поліцейські затримали чоловіка, який зґвалтував 6-річну дівчинку. У нього вдома вже провели обшуки.

Ввечері 27 квітня місцева мешканка заявила, що її 6-річну дитину зґвалтував невідомий. Дівчинка наразі перебуває у лікарні.

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Правоохоронці виїхали на місце події. У ході проведення слідчо-оперативних дій вони встановили особу злочинця та з'ясували, де він перебуває.

Чоловіка затримали. Під час проведення невідкладних слідчих дій встановили обставини злочину. Вдома у затриманого вилучили речові докази.



На Луганщині чоловік зґвалтував дитину / Фото Нацполіції

Що відомо про затриманого

Це 48-річний мешканець Сєвєродонецька. Працював інженером на одному з місцевих підприємств. Раніше вже був судимим за майнові злочини.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею про зґвалтування.

Після оголошення підозри слідчі за підтримки прокуратури звернуться до суду. Вони клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.