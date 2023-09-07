У Луцьку чоловік заліз на будівельний кран і погрожував стрибнути униз: чим закінчився інцидент
Джерело:ДСНС
У Луцьку ввечері 7 вересня трапився інцидент. Так, на проспекті Відродження у місті чоловік виліз на стрілу будівельного крана й погрожує, що зістрибне вниз.
Наразі з відчайдушним чоловіком розмовляють психологи й правоохоронці. Навіщо чоловік забрався на кран і збирався стрибати вниз – поки невідомо.
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У Луцьку чоловік хоче зістрибнути з крана
Повідомлення про те, що чоловік заліз на кран з'явилися близько 20 години 42 хвилини. Очевидці розповідали, що чоловік сів на край будівельного крана, який працював на об'єкті в місті, і погрожував скинутися додолу.
Чоловік хоче зістрибнути з крана в Луцьку / Фото Волинських новин
На місті наразі працює поліція та Державна служба з надзвичайних ситуацій. У Головному управлінні ДСНС у Волинській області розповіли, що зараз рятувальники й інші працівники роблять все можливе, щоб уникнути негативних наслідків.
В межах компетенції та з врахуванням обставин і можливостей служб проводиться робота для запобігання нещастю,
– наголосили представники ДСНС.
Оперативні служби намагаються запобігти негативним наслідкам у Луцьку / Фото ДСНС
Чим завершився інцидент у Луцьку
У ДСНС розповіли, що чоловік заліз на кран, який був висотою понад 30 метрів. Рятувальники зазначили, що чоловік хотів вчинити самогубство.
З чоловіком намагалися розмовляти рятувальники, пожежники, психологи, медики та поліцейські. На місці подій був також і товариш чоловіка.
"Психологиня ДСНС Волині телефонувала до Андрія, його дружині та родичам і намагалася налагодити контакт для запобігання непоправного вчинку", – розповіли працівники ДСНС.
Зрештою близько 22 години 35 хвилин чоловік усе ж зліз з будівельного крана. У ДСНС зазначили, що спільними зусиллями біди вдалося уникнути.
Чоловік зліз з будівельного крана після вмовлянь / Фото ДСНС
Раніше чоловік заліз на кран і зірвався у Києві
- У Києві 24 серпня 2021 року сталася трагедія на одному з об'єктів будівництва, який був розташований на Троєщині. Так, чоловік забрався на кран і зірвався з нього.
- Свідки події зазначили, що хлопець спочатку заліз на будівельний кран, а потім перейшов до кінця стріли. Зрештою хлопець стрибнув і зачепився за трос, на якому провисів близько двох чи трьох хвилин.
- Згодом стало відомо, що хлопець все ж заліз на стрілу будівельного крана. Однак згодом він зібрався з нього та упав вниз і розбився на смерть.
- Досі достеменно невідомо, якими були мотиви цього хлопця. Однак очевидці припускали, що, ймовірно, він перебував у стані наркотичного сп'яніння.