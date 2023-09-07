У Луцьку чоловік заліз на будівельний кран і погрожував стрибнути униз: чим закінчився інцидент

У Луцьку ввечері 7 вересня трапився інцидент. Так, на проспекті Відродження у місті чоловік виліз на стрілу будівельного крана й погрожує, що зістрибне вниз.

Наразі з відчайдушним чоловіком розмовляють психологи й правоохоронці. Навіщо чоловік забрався на кран і збирався стрибати вниз – поки невідомо.

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У Луцьку чоловік хоче зістрибнути з крана

Повідомлення про те, що чоловік заліз на кран з'явилися близько 20 години 42 хвилини. Очевидці розповідали, що чоловік сів на край будівельного крана, який працював на об'єкті в місті, і погрожував скинутися додолу.

Чоловік хоче зістрибнути з крана в Луцьку / Фото Волинських новин

На місті наразі працює поліція та Державна служба з надзвичайних ситуацій. У Головному управлінні ДСНС у Волинській області розповіли, що зараз рятувальники й інші працівники роблять все можливе, щоб уникнути негативних наслідків.

В межах компетенції та з врахуванням обставин і можливостей служб проводиться робота для запобігання нещастю,

– наголосили представники ДСНС.

Оперативні служби намагаються запобігти негативним наслідкам у Луцьку / Фото ДСНС

Чим завершився інцидент у Луцьку

У ДСНС розповіли, що чоловік заліз на кран, який був висотою понад 30 метрів. Рятувальники зазначили, що чоловік хотів вчинити самогубство.

З чоловіком намагалися розмовляти рятувальники, пожежники, психологи, медики та поліцейські. На місці подій був також і товариш чоловіка.

"Психологиня ДСНС Волині телефонувала до Андрія, його дружині та родичам і намагалася налагодити контакт для запобігання непоправного вчинку", – розповіли працівники ДСНС.

Зрештою близько 22 години 35 хвилин чоловік усе ж зліз з будівельного крана. У ДСНС зазначили, що спільними зусиллями біди вдалося уникнути.

Чоловік зліз з будівельного крана після вмовлянь / Фото ДСНС

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