У Львові та Луцьку 3 вересня пройшли сильні дощі, місцями – град. Жителі міст діляться у соцмережах відео та фото потужної зливи та її наслідків, передає 24 Канал.
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У Луцьку плавають машини
В обласному центрі Волині пройшов короткочасний дощ. Втім, він був настільки потужний, що затопив окремі мікрорайони. Злива почалася десь о 12:00 і тривала якусь годину, однак цього вистачило, аби вулиці міста, зокрема на проспектах Відродження, Соборності, а також вулиці Кравчука, Конякіна, Дубнівську можна було "переплисти" на човнах.
На опублікованих місцевими відео, видно. що рівень води подекуди сягав половини коліс автівок.
На Волині пройшла злива із градом: відео
У Львові затопило під'їзди
У місті Лева ситуація не краща. Там теж пройшов короткочасний дощ із грозою. Однак, як бачимо, з дуже великими наслідками. Машини перетворилися на амфібії, під'їзди затоплені. У центрі подекуди зникло світло.
Ось вулиця Єрошенка/ Фото Варта
У ТРЦ Victoria Gardens прорвало дах, а на Південному ринку не витримала каналізація.
У Сихові, житловому районі міста, теж справи кепські / Фото Варта
Львів "плаває": відео
До Львова цього літа негода приходить не вперше
- Слід зазначити, що Львів затоплює вже двічі за останній тиждень. Після шаленої спеки 29 серпня у місті пройшла потужна злива, небо пронизувала блискавка.
- 17 липня у Львові знову дощило. Містяни викладали у мережу "апокаліптичні" фото та відео. Тоді також зі стелі торгового центру почала текти вода.
- У липні сильні дощі відвідували окупований Севастополь. На дорогах міста утворилися ріки, а машини перетворилися на човни.
- За даними Укргідрометцентру, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській, Житомирській, Черкаській та Київській областях 4 вересня очікуються короткочасні дощі.