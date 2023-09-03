У Львові та Луцьку 3 вересня пройшли сильні дощі, місцями – град. Жителі міст діляться у соцмережах відео та фото потужної зливи та її наслідків, передає 24 Канал.

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У Луцьку плавають машини

В обласному центрі Волині пройшов короткочасний дощ. Втім, він був настільки потужний, що затопив окремі мікрорайони. Злива почалася десь о 12:00 і тривала якусь годину, однак цього вистачило, аби вулиці міста, зокрема на проспектах Відродження, Соборності, а також вулиці Кравчука, Конякіна, Дубнівську можна було "переплисти" на човнах.

На опублікованих місцевими відео, видно. що рівень води подекуди сягав половини коліс автівок.

На Волині пройшла злива із градом: відео

У Львові затопило під'їзди

У місті Лева ситуація не краща. Там теж пройшов короткочасний дощ із грозою. Однак, як бачимо, з дуже великими наслідками. Машини перетворилися на амфібії, під'їзди затоплені. У центрі подекуди зникло світло.

Ось вулиця Єрошенка/ Фото Варта

У ТРЦ Victoria Gardens прорвало дах, а на Південному ринку не витримала каналізація.

У Сихові, житловому районі міста, теж справи кепські / Фото Варта

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