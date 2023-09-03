В понеділок буде хмарно з проясненнями. Вітер буде південних та північно-східних напрямків. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів на секунду.

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В яких регіонах очікуються опади

У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській, Житомирській, Черкаській та Київській областях очікуються короткочасні дощі. А у Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Харківській областях та Криму окрім невеликих дощів можливі ще й грози. На решті території України не очікуються опади.

Денна температура на Заході становитиме +19…+23. На Сході стовпчики термометрів показуватимуть +20…+24. У Центрі та на Сході буде +24…+27. Найвищі температури будуть на Півдні. Там очікується +26…+28.

Погода в обласних центрах

  • Київ – +21...+23
  • Ужгород – +21...+23
  • Львів – +20...+22
  • Івано-Франківськ – +20...+22
  • Тернопіль – +20...+22
  • Чернівці – +20...+22
  • Хмельницький – +20...+22
  • Луцьк – +21...+23
  • Рівне – +21...+23
  • Житомир – +20...+22
  • Вінниця – +20...+22
  • Одеса – +26...+28
  • Миколаїв – +26...+28
  • Херсон – +27...+29
  • Сімферополь – +26...+28
  • Кропивницький – +25...+27
  • Черкаси – +25...+27
  • Чернігів – +22...+24
  • Суми – +22...+24
  • Полтава – +24...+26
  • Дніпро – +25...+27
  • Запоріжжя – +26...+28
  • Донецьк – +25...+27
  • Луганськ – +27...+29
  • Харків – +25...+27

Прогноз погоди в Україні 4 вересня / Карта Укргідрометцентру