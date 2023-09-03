Коли ж чекати зниження температури аж до перших "мінусів", спрогнозував Ігор Кібальчич. Синоптик зазначив, що перша декада вересня буде теплою.

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Коли в Україні будуть перші заморозки

Кібальчич зазначив, що температура знижуватиметься поступово як вдень, так і вночі. У темну пору доби мінімум орієнтовно +6…+13 градусів. Вдень повітря прогріватиметься до +20…+26.

Однак, на Півдні ночі будуть помітно теплішими. Зокрема, +12...+18 градусів. У денні години стовпчики термометрів покажуть +22…+28.

У третій декаді місяця на тлі скорочення світлового дня, а також за рахунок низької відносної вологості, на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки. У західних областях і на крайній півночі країни в окремі ночі від'ємні температури можуть фіксуватися й у повітрі,

– підкреслив синоптик.

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