Коли ж чекати зниження температури аж до перших "мінусів", спрогнозував Ігор Кібальчич. Синоптик зазначив, що перша декада вересня буде теплою.
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Коли в Україні будуть перші заморозки
Кібальчич зазначив, що температура знижуватиметься поступово як вдень, так і вночі. У темну пору доби мінімум орієнтовно +6…+13 градусів. Вдень повітря прогріватиметься до +20…+26.
Однак, на Півдні ночі будуть помітно теплішими. Зокрема, +12...+18 градусів. У денні години стовпчики термометрів покажуть +22…+28.
У третій декаді місяця на тлі скорочення світлового дня, а також за рахунок низької відносної вологості, на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки. У західних областях і на крайній півночі країни в окремі ночі від'ємні температури можуть фіксуватися й у повітрі,
– підкреслив синоптик.
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Погода на вересень 2023: прогноз Укргідрометцентру
- Зауважимо, синоптики прогнозували, що середня місячна температура передбачається 15 – 19 градусів тепла, у Карпатах 12 – 13, що на 1 – 2 градуси вище за норму.
- Місячна кількість опадів очікується в межах 34 – 70 міліметрів, у Карпатах місцями 87 – 100 міліметрів, що в межах норми.