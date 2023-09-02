Ігор Кібальчич зазначив, що середня температура повітря у вересні зазвичай коливається в межах +13…+20 градусів. Синоптик розповів, коли чекати похолодання.

До речі На Україну чекає осіння спека до +33 градусів

Коли буде похолодання

Кібальчич зазначив, що в Україні перші дні вересня будуть теплими, подекуди спекотними. Вдень максимум +24...+30, лише на Півдні та Сході ще до +33.

У другій і третій декадах місяця в Європі встановиться фон підвищеного атмосферного тиску зі смугою максимуму, що суттєво проявиться в північній частині регіону. Таким чином, циклонічна діяльність в Атлантико-Європейському секторі виявиться пригніченою. Це прямо позначиться і на зволоженні більшості країн.

Зокрема, в Україні опади в цей період малоймовірні. Розмиті атмосферні фронти принесуть локальні дощі переважно на Правобережжя. У східних та південних регіонах відмічатиметься значний ризик посилення посухи та збереження найвищого рівня пожежної небезпеки

Температурне тло поступово знижуватиметься як вдень, так і вночі. Мінімальні температури в нічний час становитимуть орієнтовно +6…+13. Вдень повітря прогріватиметься до +20…+26. У південній половині ночі виявляться помітно теплішими – близько +12…+18, в денні години стовпчики термометрів покажуть +22…+28,

– зауважив синоптик.

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До речі, Кібальчич також писав, що у третій декаді вересня на тлі скорочення світлового дня та через низьку відносну вологість, на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки. На Заході та крайній Півночі країни в окремі ночі "мінусова" температура може фіксуватися й у повітрі.