Игорь Кибальчич отметил, что средняя температура воздуха в сентябре обычно колеблется в пределах +13…+20 градусов. Синоптик рассказал, когда ждать похолодания.

Кстати говоря Украину ждет осенняя жара до +33 градусов

Когда будет похолодание

Кибальчич отметил, что в Украине первые дни сентября будут теплыми, кое-где жаркими. Днем максимум +24...+30, только на Юге и Востоке еще до +33.

Во второй и третьей декадах месяца в Европе установится фон повышенного атмосферного давления с полосой максимума, что существенно проявится в северной части региона. Таким образом, циклоническая деятельность в Атлантико-Европейском секторе окажется удрученной. Это прямо скажется и на увлажнении большинства стран.

В частности, в Украине осадки в этот период маловероятны. Размытые атмосферные фронты принесут локальные дожди преимущественно на Правобережье. В восточных и южных регионах будет отмечен значительный риск усиления засухи и сохранения высокого уровня пожарной опасности

Температурный фон будет постепенно снижаться как днем, так и ночью. Минимальные температуры в ночное время составят ориентировочно +6…+13. Днем воздух будет прогреваться до +20…+26. В южной части ночи окажутся заметно теплее – около +12…+18, в дневные часы столбики термометров покажут +22…+28,

– заметил синоптик.

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Кстати говоря, Кибальчич также писал, что в третьей декаде сентября на фоне сокращения светового дня и из-за низкой относительной влажности на поверхности почвы будут отмечаться заморозки. На Западе и на крайнем Севере страны в отдельные ночи "минусовая" температура может фиксироваться и в воздухе.