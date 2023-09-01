Так что летняя жара еще немного задержится в Украине. Прогноз на сентябрь сделал синоптик Игорь Кибальчич, передает 24 Канал.

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Жара еще будет

По словам синоптика, первая декада сентября будет характеризоваться в Европе преобладанием области пониженного давления на фоне высотной котловины, ориентированной меридионально с осью примерно через Великобританию на Италию. Тем временем над Восточной Европой разместится высотный гребень.

Благодаря подобной циркуляции в Украине первые дни сентября будут теплыми, местами жаркими с дневными максимальными температурами в пределах +24…+30 градусов на Юге и Востоке до +33,

– отметил Кибальчич.

Добавил, что ночью столбики термометров опустятся до +10…+16, на крайнем Юге и на побережьях морей +17…+20. К слову, дожди преимущественно пройдут в западных, центральных и северных областях. Восточные и южные регионы останутся с дефицитом осадков и развитием засухи.

Синоптик подытожил, что среднемесячная температура сентября ожидается в пределах 15 – 20 градусов тепла. Это на 1 – 3 градуса выше климатической нормы.

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Кстати говоря, за прогноз Кибальчича количество осадков ожидается в пределах 25 – 65 миллиметров. Впрочем, в западных областях кое-где 70 – 100. В целом это в пределах нормы, местами ниже на 20 – 30%.