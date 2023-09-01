Тож літня спека ще трохи затримається в Україні. Прогноз на вересень зробив синоптик Ігор Кібальчич, передає 24 Канал.
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Спека ще буде
За словами синоптика, перша декада вересня характеризуватиметься в Європі переважанням області зниженого тиску на тлі висотної улоговини, орієнтованої меридіонально з віссю приблизно через Велику Британію на Італію. Тим часом над Східною Європою розташується висотний гребінь.
Завдяки подібній циркуляції в Україні перші дні вересня будуть теплими, місцями спекотними з денними максимальними температурами в межах +24…+30 градусів на Півдні та Сході до +33,
– зазначив Кібальчич.
Додав, що вночі стовпчики термометрів опустяться до +10…+16, на крайньому Півдні та узбережжях морів +17…+20. До речі, дощі переважно пройдуть у західних, центральних та північних областях. Східні та південні регіони залишаться з дефіцитом опадів та розвитком посухи.
Синоптик підсумував, що середньомісячна температура вересня очікується в межах 15 – 20 градусів тепла. Це на 1 – 3 градуси вище за кліматичну норму.
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